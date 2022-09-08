



Акула убила пассажира круизного лайнера на Багамах

Женщина, пассажир круизного лайнера из США, была убита акулой во вторник во время снорклинга (плаванье под водой с маской и дыхательной трубкой) недалеко от Багамских островов.



58-летняя женщина из Пенсильвании находилась на экскурсии, с местной туристической компанией, которая отвезла ее в популярное место для снорклинга, сообщает BBC.



Члены семьи и сотрудники туристической компании видели, как на нее напали, и сумели вытащить ее из воды.



Смерть женщины была констатирована после того, как ее доставили на берег.



Круизный оператор Royal Caribbean International заявил, что "оказывает поддержку и помощь близким гостей в это трудное время".



Как отмечается, это было первое нападение акулы со смертельным исходом на Багамах с 2019 года.