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Акула убила пассажира круизного лайнера на Багамах
08.09.2022 09:21 Ольга Белозерова

Акула убила пассажира круизного лайнера на Багамах

Женщина, пассажир круизного лайнера из США, была убита акулой во вторник во время снорклинга (плаванье под водой с маской и дыхательной трубкой) недалеко от Багамских островов.

58-летняя женщина из Пенсильвании находилась на экскурсии, с местной туристической компанией, которая отвезла ее в популярное место для снорклинга, сообщает BBC.

Члены семьи и сотрудники туристической компании видели, как на нее напали, и сумели вытащить ее из воды.

Смерть женщины была констатирована после того, как ее доставили на берег. 

Круизный оператор Royal Caribbean International заявил, что "оказывает поддержку и помощь близким гостей в это трудное время".

Как отмечается, это было первое нападение акулы со смертельным исходом на Багамах с 2019 года.

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