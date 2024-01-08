



Жители Газы: ХАМАС убивает гражданских, пытающихся получить еду

Террористическая организация ХАМАС убила мирного жителя Газы, который пытался получить гуманитарную помощь от Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).



Об этом гражданские рассказали бойцам отряда 504 Армии обороны Израиля.



"Мирные жители Газы в беседах с офицерами рассказывают о продолжающемся циничном и систематическом использовании и жестоком обращении со стороны ХАМАСа в отношении гражданских лиц в секторе Газа", - сообщает представитель ЦАХАЛа.



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Уточняется, что в одном из разговоров мирный житель рассказал, что ХАМАС убил его двоюродного брата, пытавшегося получить еду. Еще один гражданский сообщил, что не выходит из дома, потому что боится, что ХАМАС схватит его, а его дом использует для обстрела Израиля.



"В одном из разговоров житель сектора Газа, работающий на американскую организацию, показал, что террористы ХАМАСа пытались украсть еду, предназначенную для мирных жителей Газы. Гражданский отметил, что ХАМАС систематически крадет оборудование и продукты питания, в том числе со складов UNRWA", - добавили военные.