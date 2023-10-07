



Зеленский: Украина готова поддержать Израиль всем, чем потребуется (дополнено)

Президент Владимир Зеленский выразил слова поддержки Израилю, который подвергся нападению террористов Газы. Он заверил, что Украина готова помочь всем, чем нужно. Он верит, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.



"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - подчеркнул глава украинского государства в своем Telegram-канале.



Владимир Зеленский убежден, что "нигде в мире нельзя давать ни одного шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира".



"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен обїединиться и быть солидарным для того, чтобы террор никогда и нигде не пытался подавить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению", - подчеркнул Президент Украины, отметив, что все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы "мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побудил к нападению и помог его организации".



"Все граждане Украины, которые находятся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и пристально следить за информацией", - призвал президент Зеленский и попросил всех "беречь себя!"



По его словам, МИД Украины и посольство Украины в Израиле готовы помочь в любой ситуации.



"Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, безотлагательно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - резюмировал Президент Украины.



В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что нападение на Израиль является следствием того, что Россия разрушает глобальную безопасность.



"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, - это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", - считает Подоляк.



По его словам, Москва является ключевым спонсором глобального терроризма. Подоляк добавил, что только поражение России в войне против Украины положит конец террору и вернут мир к стабильности.

