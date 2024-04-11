



Великобритания считает что данные по жертвам в Газе сфабрикованы

Статистическому управлению Великобритании было предложено пересмотреть данные о потерях палестинцев в войне в Газе после того, как несколько аналитических исследований показали, что эти данные были сфабрикованы.



Благотворительный фонд UKLFI ("UKLFI CT") направил письмо сэру Роберту Чоте, председателю Статистического управления Великобритании, с просьбой оценить качество палестинской статистики потерь. Эта статистика составляется Министерством здравоохранения, контролируемым ХАМАСом, и затем распространяется Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), а также другими органами ООН.



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Несколько анализов показывают, что цифры, подготовленные ХАМАСом, были сфабрикованы, как в отношении общего количества, так и в отношении разбивки на мужчин, женщин и детей.



UKLFI CT обеспокоена тем, что эти ненадежные статистические данные используются для поддержки обвинений в серьезных нарушениях международного гуманитарного права и геноциде со стороны Израиля.



Джонатан Тернер, исполнительный директор UKLFI, сказал: "Доверие к этим утверждениям подпитывает антисемитизм в больших масштабах, а также может привести к неправильным решениям государственных органов по важным вопросам".



Палестинская статистика также используется таким образом, что ошибочно подразумевается, что все убитые палестинские арабы были гражданскими лицами, поскольку не упоминается число убитых палестинских арабских комбатантов.

Соотношение числа убитых гражданских лиц и комбатантов особенно важно при оценке соразмерности военных действий Израиля и, следовательно, вероятности того, что они нарушили международное гуманитарное право.



По оценкам Армии обороны Израиля, к концу февраля 2024 года было убито 13 000 палестинских арабских комбатантов. Это означает, что соотношение числа погибших гражданских лиц к числу комбатантов составляет менее 1,5:1, даже если использовать явно сфабрикованные общие цифры, представленные министерством здравоохранения Газы. Это соотношение гораздо ниже, чем обычное соотношение жертв среди гражданского населения и комбатантов в городских войнах, о чем свидетельствует доклад Генерального секретаря ООН, согласно которому в городских вооруженных конфликтах по всему миру в 2021 году 89% жертв составляли гражданские лица.



Кроме того, в статистике Министерства здравоохранения Газы не выделяется множество палестинцев, погибших от палестинских боеприпасов (таких как собственные ракеты, которые падают на территорию Газы, а также наземный огонь и взрывные устройства). Они включены в общее число смертей, которые приписываются Израилю.

