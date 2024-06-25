В войне с Хизбаллой Израиль надеется на Starlink Маска
Израиль надеется использовать Starlink Илона Маска для поддержания подключения к Интернету в случае потенциальной тотальной войны с ливанской Хизбаллой на северной границе.
Финансовая газета Calcalist сообщает, что министерства финансов и связи стремятся использовать 5000 низкоорбитальных спутников Starlink для обеспечения стабильного потока данных и информации для государственных органов во время чрезвычайных ситуаций.
Оба министерства не предоставили никаких комментариев агентству Reuters.
В феврале министр связи Шломо Караи дал разрешение Starlink, спутниковому подразделению SpaceX, работать в Израиле и Газе.