



В войне с Хизбаллой Израиль надеется на Starlink Маска

Израиль надеется использовать Starlink Илона Маска для поддержания подключения к Интернету в случае потенциальной тотальной войны с ливанской Хизбаллой на северной границе.



Финансовая газета Calcalist сообщает, что министерства финансов и связи стремятся использовать 5000 низкоорбитальных спутников Starlink для обеспечения стабильного потока данных и информации для государственных органов во время чрезвычайных ситуаций.



Оба министерства не предоставили никаких комментариев агентству Reuters.



В феврале министр связи Шломо Караи дал разрешение Starlink, спутниковому подразделению SpaceX, работать в Израиле и Газе.

