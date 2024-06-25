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В войне с Хизбаллой Израиль надеется на Starlink Маска
25.06.2024 18:12 MIGnews.com

В войне с Хизбаллой Израиль надеется на Starlink Маска

Израиль надеется использовать Starlink Илона Маска для поддержания подключения к Интернету в случае потенциальной тотальной войны с ливанской Хизбаллой на северной границе.

Финансовая газета Calcalist сообщает, что министерства финансов и связи стремятся использовать 5000 низкоорбитальных спутников Starlink для обеспечения стабильного потока данных и информации для государственных органов во время чрезвычайных ситуаций.

Оба министерства не предоставили никаких комментариев агентству Reuters.

В феврале министр связи Шломо Караи дал разрешение Starlink, спутниковому подразделению SpaceX, работать в Израиле и Газе.
 

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