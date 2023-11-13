



В Париже прошла демонстрация в поддержку Израиля

Десятки тысяч человек вышли в Париже на митинг против антисемитизма, который возглавляют главы нижней и верхней палат французского парламента и два бывших президента. На митинг пришло большое число действующих и бывших представителей правительства. Пришла даже Мари Ле Пен! Яэль Браун-Пиве, Жерар Ларше, Николя Саркози, Франсуа Олланд - имен много, все громкие. ,

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Крайне левая партия Жана-Люка Меланшона, La France Insoumise, бойкотирует это мероприятие, называя его воссоединением “друзей, безоговорочно поддерживающих резню” палестинцев, как они это себе представляют.



