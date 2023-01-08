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В ПА обдумывают ответ на "мстительные меры" Израиля
08.01.2023 13:06 Ольга Белозерова

В ПА обдумывают ответ на "мстительные меры" Израиля

Палестинское руководство обдумывает юридический и политический ответ на "меры возмездия" - санкции, объявленные Израилем.

Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики, передает WAFA.

"Меры израильской оккупации нарушают международное право и являются ответом на естественное и законное право Государства Палестина избавиться от многолетней оккупации. В письме министерствам иностранных дел по всему миру мы призовем к четкой позиции по этим мерам, чтобы оккупирующая держава осознала, что она не может действовать так, как ей заблагорассудится", - заявил аль-Малики.

Также палестинский министр сказал, что ведется работа "по формированию международного общественного мнения против оккупационного режима путем разоблачения его преступлений перед странами мира". 

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