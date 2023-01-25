



Стрельба во время сноса дома террориста: палестинец умер

Подстреленный в лагере беженцев Шуафат палестинец, угрожавший офицерам полиции и солдатам ЦАХАЛа муляжом пистолета во время сноса дома террориста, скончался от ран.



Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.



Погибшим оказался 17-летний Мохаммед Али. Уточняется, что он был ранен в грудь боевым патроном в ходе столкновений. После смерти палестинца в лагере беженцев объявлена трехдневная забастовка.



Напомним, что сегодня был снесен дом террориста Удая Тамими, убившего сержанта Ноа Лазар. В ходе операции израильские силы подверглись нападению. Палестинцы бросали в них самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.



Один из бунтовщиков нацелился из ненастоящего оружия в правоохранителей, но, в итоге, сам словил пулю. В ходе столкновений легкие ранения получил офицер полиции Израиля. Его доставили в больницу.