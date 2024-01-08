



Страны G7 призвали Израиль "скорее завершить" войну

Лидеры стран G7 работают с Израилем, чтобы как можно скорее добиться окончания войны с ХАМАСлм и сократить жертвы среди гражданского населения.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.



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По словам главы итальянского МИДа, он поговорил по этому поводу с британским и французской коллегами Дэвидом Кэмероном и Катрин Колонной. Министр предложил "совместные формы давления на уровне G7" на стороны, участвующие в конфликте.



"Страны G7 работают с правительством Израиля, чтобы найти быстрый выход из военной фазы", - сказал он.

