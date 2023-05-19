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Столкновения в Старом Городе: применены средства для разгона беспорядков
19.05.2023 13:15 Алина Груднева

Столкновения в Старом Городе: применены средства для разгона беспорядков

В Старом Городе 19 мая вспыхнули столкновения между арабскими бунтовщиками и евреями.

Полиция и силы безопасности пытаются восстановить порядок.

В правоохранителей бунтовщики бросали камни и другие предметы. Полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По предварительным данным, в результате беспорядков пострадал один полицейский и несколько жителей Восточного Иерусалима.

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