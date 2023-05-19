



Столкновения в Старом Городе: применены средства для разгона беспорядков

В Старом Городе 19 мая вспыхнули столкновения между арабскими бунтовщиками и евреями.



Полиция и силы безопасности пытаются восстановить порядок.



В правоохранителей бунтовщики бросали камни и другие предметы. Полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.



По предварительным данным, в результате беспорядков пострадал один полицейский и несколько жителей Восточного Иерусалима.