Столкновения в Старом Городе: применены средства для разгона беспорядков
В Старом Городе 19 мая вспыхнули столкновения между арабскими бунтовщиками и евреями.
Полиция и силы безопасности пытаются восстановить порядок.
В правоохранителей бунтовщики бросали камни и другие предметы. Полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
По предварительным данным, в результате беспорядков пострадал один полицейский и несколько жителей Восточного Иерусалима.
May 19, 2023
עימותים וזריקות אבנים בין יהודים לערבים בשער האריות בירושלים. רימוני הלם וחפצים נזרקו גם לעבר לוחמי מג"ב שנמצאים במקום@GalAharonovich @HGoldich pic.twitter.com/zzmymThpaq— כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2023