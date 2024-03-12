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США: продолжим поставки в Газу, чтобы "облегчить страдания"
12.03.2024 21:03 Алина Груднева

США: продолжим поставки в Газу, чтобы "облегчить страдания"

Американские военные осуществили очередной сброс при посредничестве ВВС Иордании гуманитарной помощи в северную часть Газы.

По данным Центрального командования США, американцы сбросили груз с C-130.
 
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"Мы сбросили рис, муку, макароны и консервы, предоставив жизненно важную гуманитарную помощь в северной части Газы",- отметили в CENTCOM.

По словам американцев, такие действия способствуют "постоянным усилиям правительств США" по облегчению "человеческих страданий". 

"Эти сбросы с воздуха являются частью постоянных усилий, и мы продолжаем планировать последующие воздушные поставки", - добавили в командовании.

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