



США призвали Израиль повременить с наземной военной операцией из-за заложников

Политики США и ЕС обратились к правительству Израиля с просьбой отложить наземную операцию в Газе. Еще сохраняется надежда на то, что Катар будет удачлив в переговорах по освобождению заложников.



Об этом сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Однако все те же источники уверяют, что гарантии в успешности переговоров не существует, но допускается что хотя бы какая-та часть заложников может быть освобождена на первоначальном этапе.



Израиль, который ранее выступал против задержки с началом наземной операции, как сообщается вышеуказанными СМИ, все же согласился подождать.



Напомним вчера ЗАМАС освободил из плена двух американских гражданок - мать и дочь. Президент США Джо Байден поблагодарил власти Катара и Израиля за сотрудничество.