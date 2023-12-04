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Создана специальная база данных преступлений ХАМАСа 7 октября
04.12.2023 09:33 MIGnews.com

Создана специальная база данных преступлений ХАМАСа 7 октября

Израиль создал специальную базу данных для сбора свидетельских показаний, данных разведки и судебно-медицинской экспертизы о каждом заложнике, возвращенном в Израиль из Газы.

Эти данные помогут Израилю привлечь к ответственности террористов, участвовавших в массовых убийствах и похищениях, а также предоставят зарубежной аудитории доказательства военных преступлений ХАМАСа.

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На следующей неделе подразделение полиции "Лахав 433" должно провести специальную встречу с представителями юридической службы по поводу собранных данных.
 

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