



Сирены в Галилее

Сирена ракетной тревоги сработала на севере Израиля - в Цфате и Кирьят-Ата. Цева Адом звучит в Галилее: Бирия, Цфат, Амука, Дмейде, Каукаб Абу Альхижда, Морешет, Маноф, Коранит, Шехания, Кфар Манда, Районный центр Мисгав, Ракефет.



Также: Алон а-Галиль, Алоней Аба, Алоним, Бейт Лехем ха-Глилит, Бейт Шеарим, Басмат Тивон, ха-Солелим, Хардуф, Зарзир, Хаджаджаре, Каабия Табаш, Каабия, Кфар Табаш, Маншия Забда, Нофит, Ади, Кирьят Тивон-Бейт Зайд, Рас Али, Рамат Ишай, Аль Хавалед - запад, Хавалед, Сауад Хумейра, Бет Альмин Тель Регев.



