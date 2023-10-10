



Шестое чувство спасло Лиора во время бойни на фестивале в Реим



Инстинкт и интуиция спасли жизнь Лиору Кахлону (25 лет), выжившему во время резни дискотеки на природе в кибуце Реим.



Кахлон, который с огнестрельным ранением в плечо и осколками в голову лежит в ортопедическом центре скорой помощи, открытом в больнице Асаф Ха-Рофе, рассказывает о том, что произошло в роковое утро 7 октября.



Лиор говорит: "Мы приехали на фестиваль, семь друзей из Нетании. Услышав сигнал тревоги, мы сели в машину и поехали к выходу. На дороге мы увидели блокпост, похожий на полицейский, с людьми, одетыми в полицейскую и солдатскую форму - они сигнализировали нам руками, чтобы мы двигались к ним. Я посмотрел по сторонам и увидел мертвых людей в своих машинах, я сразу же крикнул своему другу, чтобы он развернулся, потому что мне показалось, что люди перед нами не совсем полицейские, когда мы развернулись, они начали стрелять в сторону машины." .



В результате обстрела Кахлон был ранен, а он и его друзья продолжали ехать зигзагами, пытаясь укрыться от летящих вокруг пуль. Они заметили военную базу и надеялись укрыться там, но база уже была занята террористами. "Перед нами стояли 30 террористов с РПГ и автоматами Калашникова и просто изрешетили нашу машину. Мы чудом остались живы, а машина застряла", - сказал он.



Кахлон и его друзья выпрыгнули из машины и побежали из этого ада. Через некоторое время он потерял связь со своими друзьями. "Вдруг я увидел брошенный танк, к сожалению, крышка башни не закрывалась, и я не мог забраться внутрь, чтобы спрятаться, я решил заползти под брюхо, перевязал рану на плече рубашкой - и отправил сообщения родителям и родным, но все они соблюдают шабат, никто не ответил. Я попытался найти человека, который знает всех моих друзей и может отправить сообщение всем", - сказал он.



Восемь часов подряд Кахлон лежал раненый и истекающий кровью под танком, наблюдая за расположенной рядом военной базой и видя, как террористы, по его словам, "режут солдат". "Когда я лежу под танком и молюсь, чтобы выбраться из ада живым, я вижу, как вокруг меня проезжают террористы на мотоциклах с ПГ на плече".



Спасатели прибыли через восемь часов. "К танку подъехал военный джип. Я услышал, как солдаты говорят на иврите. Я крикнул им: "Я еврей", чтобы они не стреляли в меня, - а они мне ответили: "Иди к нам, ты у себя дома".



Для Кахлона, который воевал в Каркале во время своей регулярной военной службы, нет никаких сомнений в том, что бойня на вечеринке была полностью спланированной операцией ХАМАСа: "Я на 100% уверен, что террористы знали о вечеринке заранее. Бойня была организована и упорядочена, это были не просто люди, это были опытные, вооруженные боевики, которые точно знали, что они делают. Они были очень организованы".