



Ракету над Тель-Авивом сбила "Волшебная Палочка"

Спустя шесть лет после того, как система "Волшебная палочка" ("Праща Давида") была введена в эксплуатацию, ЦАХАЛ впервые использует ее для перехвата ракет из Газы. Как стало известно Ynet, одна ракета-перехватчик сбила ракету в районе Тель-Авива.



Стоимость каждого ракеты-перехватчика в этой системе оценивается в один миллион долларов. Летом 2018 года эта система ПРО были применена по ракетам, запущенным из Сирии, но тогда их сбить не удалось.



Система предназначена для борьбы со значительными угрозами, такими как тяжелые ракеты и баллистические ракеты. Он является одним из “слоев” многуровневой ПРО Израиля - между "Железным куполом" (минометные снаряды, "Кассамы" и "Грады") и "Arrow-2" и "Arrow-3" (ракеты большой дальности, в основном из Ирана).