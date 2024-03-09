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Президент Египта подсчитал, в какую сумму обойдется восстановление Газы
09.03.2024 17:42 Алина Груднева

Президент Египта подсчитал, в какую сумму обойдется восстановление Газы

На восстановление Газы после войны между Израилем и ХАМАСом уйдет как минимум 90 миллиардов долларов.

Такую сумму озвучил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Также он опроверг информацию о том, что КПП Рафиах вновь закрыт.

"Египет стремится сохранить свой пограничный переход Рафиах открытым 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу", - цитирует его слова издание Egypt Today.

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