



Посол США в ООН: Прекращение огня предусматривает освобождение заложников

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что смысл резолюции, принятой сегодня в Совете Безопасности, заключается в том, что прекращение огня в Газе должно быть частью соглашения об освобождении заложников.



Резолюция СБ ООН требует немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в Газе и немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, после того как США воздержались от голосования.



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Остальные 14 членов совета проголосовали за резолюцию, которая была предложена 10 избранными членами органа.

