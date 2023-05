Подозрение на теракт в Хавара: террористка нейтрализована

В четверг, 4 мая, в результате ножевого нападения в Хавара ранен 20-летний мужчина.



Пострадавший получил легкое ранение в плечо.



Ему оказали первую помощь, после чего раненого доставили в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Террористка была нейтрализован. Она получила тяжелое ранение.



"Первоначальный отчет – получено сообщение о нападении с ножом в городе Хавара. Террорист был нейтрализован", - подтверждает ЦАХАЛ.



По обновленным данным, атаку совершила 26-летняя палестинка. Позже стало известно, что она скончалась от полученных ранений.



A Palestinian girl carried out a stabbing attack at Huwwara village main road near Huwwara CP, Route 60 S of Nablus City; One ISF element was injured. The Palestinian girl was shot and seriously injured pic.twitter.com/i16EEafAsX