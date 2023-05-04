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Подозрение на теракт в Хавара: террористка нейтрализована
04.05.2023 12:08 Алина Груднева

Подозрение на теракт в Хавара: террористка нейтрализована

В четверг, 4 мая, в результате ножевого нападения в Хавара ранен 20-летний мужчина.

Пострадавший получил легкое ранение в плечо.

Ему оказали первую помощь, после чего раненого доставили в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Террористка была нейтрализован. Она получила тяжелое ранение.

"Первоначальный отчет – получено сообщение о нападении с ножом в городе Хавара. Террорист был нейтрализован", - подтверждает ЦАХАЛ.

По обновленным данным, атаку совершила 26-летняя палестинка. Позже стало известно, что она скончалась от полученных ранений.
 

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