



Папа Римский выступает против насилия в Израиле в пасхальном послании

86-летний Франциск возглавил торжественную пасхальную мессу на площади Святого Петра.



Ковер из 38 000 цветов, подаренных Нидерландами, украсил площадь в честь самой важной и радостной даты в литургическом календаре Церкви – дня, когда христиане верят, что Иисус воскрес из мертвых. Почетные подразделения швейцарской гвардии Ватикана и итальянской карабинерной полиции - обе в парадной одежде - стояли по стойке смирно.



Но традиционная пышность и священное пение уступили место современным реалиям. Позже Франциск поднялся на центральный балкон базилики Святого Петра, чтобы дважды в год произнести послание и благословение “Urbi et Orbi”, обращаясь к толпе, насчитывающей, по оценкам Ватикана, около 100 000 человек.



Как и каждую Пасху, Франциск призывал к миру на Ближнем Востоке, и его призыв стал еще более актуальным в связи с недавним насилием в Иерусалиме и трансграничными перестрелками с участием Израиля, Ливана и Сирии.



“В сей день, Господи, мы вверяем Тебе город Иерусалим, первый свидетель Твоего воскресения. Я выражаю глубокую тревогу по поводу нападений этих последних дней, которые угрожают желанной атмосфере доверия и взаимного уважения, необходимой для возобновить диалог между израильтянами и палестинцами, чтобы в Священном городе и во всем регионе воцарился мир", - сказал он.



В промежутке между мессой и чтением послания Франциска, выглядевшего в прекрасной форме, провезли в папамобиле по площади и по главному бульвару, ведущему к реке Тибр, чтобы больше людей могли его увидеть.



