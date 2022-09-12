



Палестинцу, виновному в смерти ребенка, отказано в УДО

Израильская комиссия по условно-досрочному освобождению в понедельник отклонила просьбу о досрочном освобождении палестинца, заключенного в тюрьму за нападение с применением камней, которое тяжело ранило двухлетнюю Адель Биттон и привело к ее смерти.



Заключенный был одним из пяти палестинцев, осужденных за бросание камней в автомобиль, которым управляла Адва Биттон, когда она ехала с дочерью в марте 2013 года. В результате атаки она отклонилась от своей полосы движения и врезалась в грузовик, а ее двухлетняя дочь получила серьезное повреждение головного мозга.



Нападавшие - Мухаммед Сулейман, Тамер Суф, Аммар Суф, Али Шамлави и Мухаммед Клейб - в январе 2016 года были приговорены к 15 годам лишения свободы. Все пятеро из деревни Кифл Харис. Все они признали свою причастность, но позже утверждали, что признались под давлением.



"Комитет считает, что заключенный по-прежнему представляет опасность [для общества], и поэтому отклоняет просьбу", - говорится в решении комиссии по условно-досрочному освобождению.