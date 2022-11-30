ПА: войска Израиля проводят операцию возле Дженина
Палестинские СМИ сообщают, что израильские войска проводят военную операцию в городе Ябад возле Дженина в Иудее и Самарии.
На кадрах видна военная техника в городе. В некоторых сообщениях утверждается, что один палестинец был ранен в результате обстрела.
ЦАХАЛ и МАГАВ пока не комментировали эти сообщения.
⭕مراسلتنا: قوات الاحتلال تقتحم منزلاً في بلدة يعبد جنوب غرب جنين pic.twitter.com/KihpyQwEyy— إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 30, 2022