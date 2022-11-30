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ПА: войска Израиля проводят операцию возле Дженина
30.11.2022 15:05 Ольга Белозерова

ПА: войска Израиля проводят операцию возле Дженина

Палестинские СМИ сообщают, что израильские войска проводят военную операцию в городе Ябад возле Дженина в Иудее и Самарии.

На кадрах видна военная техника в городе. В некоторых сообщениях утверждается, что один палестинец был ранен в результате обстрела.

ЦАХАЛ и МАГАВ пока не комментировали эти сообщения. 

 

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