



ПА: войска Израиля проводят операцию возле Дженина

Палестинские СМИ сообщают, что израильские войска проводят военную операцию в городе Ябад возле Дженина в Иудее и Самарии.



На кадрах видна военная техника в городе. В некоторых сообщениях утверждается, что один палестинец был ранен в результате обстрела.



ЦАХАЛ и МАГАВ пока не комментировали эти сообщения.



