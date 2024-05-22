



ПА приветствует решение Норвегии, Испании и Ирландии о палестинском государстве

Офис председателя ПА Махмуда Аббаса приветствует заявления Норвегии, Испании и Ирландии о признании ими палестинского государства, которое вступит в силу 28 мая.



В трех отдельных заявлениях президент ПА приветствует поддержку, которую три страны оказали в последние годы правам палестинского народа, а также их голоса в пользу палестинского “самоопределения на своей земле” на международных форумах.



Председательство ПА далее призывает другие европейские страны последовать их примеру и признать палестинское государство “чтобы достичь решения о создании двух государств, основанного на международных резолюциях и границах 1967 года”.



Организация освобождения Палестины (ООП) также опубликовала заявление, приветствующее решение Норвегии, Испании и Ирландии.



Хусейн аль-Шейх, генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП, пишет на X, что это “исторические моменты, когда свободный мир торжествует за правду и справедливость после долгих десятилетий палестинской национальной борьбы” и что “это путь к стабильности, безопасности и мира в регионе.





