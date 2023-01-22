



ПА поблагодарила Саудовскую Аравию за отказ нормализовать отношения с Израилем

Палестинская администрация в субботу выразила благодарность в связи с заявлением Саудовской Аравии о том, что королевство не нормализует свои отношения с Израилем пока не будет создано палестинское государство.



Министерство иностранных дел ПА заявило, что оно "приветствовало искреннюю позицию Королевства Саудовская Аравия по отношению к нашему народу и его проблемам".



В ПА также отметили, что высоко ценят "поддержку и помощь Саудовской Аравии в отношении прав нашего народа на всех форумах под руководством Его Величества короля Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда и наследного принца Мухаммеда бин Салмана, включая поддержку права палестинского народа на самоуправление, определение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с резолюциями международной законности и Арабской мирной инициативой".



Заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил в интервью информационному агентству Bloomberg, что соглашение о создании палестинского государства будет предварительным условием для его страны для установления официальных дипломатических отношений с Израилем.



"Мы считаем, что нормализация отношений с Израилем очень отвечает интересам региона", — сказал он, добавив: "Однако настоящая нормализация и настоящая стабильность придут только тогда, когда мы дадим палестинцам надежду. Для этого необходимо дать им государство, и это приоритет".



Соседи королевства, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, официально оформили отношения с Израилем в 2020 году в соответствии с Соглашением Авраама при посредничестве США.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ясно дал понять , что его цель — заключить мирное соглашение с Саудовской Аравией, которое "фактически положит конец арабо-израильскому конфликту".



В среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, принц Фейсал призвал новое правительство Израиля серьезно заняться урегулированием конфликта с Палестинской автономией.

