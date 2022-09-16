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Стрельба в Кармель: продолжаются поиски террориста
16.09.2022 09:24 Ольга Белозерова

Стрельба в Кармель: продолжаются поиски террориста

Минувшей ночью силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК, действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

Операции были проведены в деревнях Джаба, Кфар-Рай, Байта, Силуад и других населенных пунктах. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, в ходе некоторых из операций произошли столкновения, но потерь среди израильских военнослужащих нет.

Всего за минувшую ночь силы безопасности Израиля задержали 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также были изъяты оружие и боеприпасы. 

Отдельно в ЦАХАЛе прокомментировали вчерашние события в поселке Кармель. 

Как сообщалось, вчера вечером было объявлено о подозрении на проникновение террористов в Кармель. Позже появилась информация о стрельбе. В результате инцидента был ранен один человек.

В ЦАХАЛе заявили, что поиски террориста, совершившего нападение в Кармель, продолжаются. 

 

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