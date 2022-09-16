Стрельба в Кармель: продолжаются поиски террориста
Минувшей ночью силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК, действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
Операции были проведены в деревнях Джаба, Кфар-Рай, Байта, Силуад и других населенных пунктах. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, в ходе некоторых из операций произошли столкновения, но потерь среди израильских военнослужащих нет.
Всего за минувшую ночь силы безопасности Израиля задержали 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также были изъяты оружие и боеприпасы.
Отдельно в ЦАХАЛе прокомментировали вчерашние события в поселке Кармель.
Как сообщалось, вчера вечером было объявлено о подозрении на проникновение террористов в Кармель. Позже появилась информация о стрельбе. В результате инцидента был ранен один человек.
В ЦАХАЛе заявили, что поиски террориста, совершившего нападение в Кармель, продолжаются.
אמש התקבל דיווח על פיגוע ירי ביישוב כרמל שבחטיבה המרחבית יהודה. מדובר בירי שבוצע כמה מאות מטרים מהיישוב. כתוצאה מהירי נפצע אזרח ישראלי באורח בינוני, שפונה לבית חולים בהכרה מלאה. כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות במרחב על מנת לעצור את המחבל >> pic.twitter.com/qdosswB6ot— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2022