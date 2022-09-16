



Стрельба в Кармель: продолжаются поиски террориста

Минувшей ночью силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК, действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



Операции были проведены в деревнях Джаба, Кфар-Рай, Байта, Силуад и других населенных пунктах. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, в ходе некоторых из операций произошли столкновения, но потерь среди израильских военнослужащих нет.



Всего за минувшую ночь силы безопасности Израиля задержали 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также были изъяты оружие и боеприпасы.



Отдельно в ЦАХАЛе прокомментировали вчерашние события в поселке Кармель.



Как сообщалось, вчера вечером было объявлено о подозрении на проникновение террористов в Кармель. Позже появилась информация о стрельбе. В результате инцидента был ранен один человек.



В ЦАХАЛе заявили, что поиски террориста, совершившего нападение в Кармель, продолжаются.



