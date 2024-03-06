



Норвегия: финансирование UNRWA может вскоре возобновиться

Многие страны, приостановившие финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев, могут передумать и возобновить выплаты в ближайшее время.



Такое предупреждение сделал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью агентству Reuters.



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"Я думаю, что большое количество стран, приостановивших членство, передумали. Они не могут наказать все палестинское общество. Многие все чаще признают это и соглашаются возобновить. Для этого им нужен достойный выход. А это значит, что они надеются, что получат от этих расследований что-то, что позволит им сказать: "Ну, нам нужно было приостановить (свой вклад, - ред.), но теперь мы вернулись", - отметил он.



Многие доноры UNRWA приостановили поступления своих средств после сообщений о том, что члены агентства напрямую участвовали в резне, устроенной в Израиле 7 октября.



Норвегия, крупнейший донор агентства, сохранила финансирование и в феврале перечислила 26 миллионов долларов в качестве своего регулярного ежегодного взноса. А тем временем, Катар и Ирак обещают дополнительно выделить 25 миллионов долларов