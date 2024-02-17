



The New York Times: Израиль стоит за атаками на основные газопроводы в Иране

Ссылаясь на двух западных чиновников и военного стратега, газета The New York Times утверждает, что атаки были совершены Израилем.



"Израиль совершил тайные нападения на два крупных газопровода в Иране на этой неделе", - утверждается в докладе.



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Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил в среду, что в результате диверсионной атаки были повреждены два основных газопровода в юго-западной провинции Чахармахал и Бахтиари, а также в южной провинции Фарс, что привело к мощному взрыву и последующему пожару.



"План врага состоял в том, чтобы полностью нарушить подачу газа в зимний период в несколько главных городов и провинций нашей страны", - заявил министр нефти Ирана иранским СМИ в пятницу, 16 февраля.



По словам Оуджи, целью атаки было нанесение ущерба энергетической инфраструктуре Ирана и разжигание недовольства внутри страны.

