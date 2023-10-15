



Небольшое количество террористов все еще находится в Израиле



Корреспондент 14-го канала Гилель Битон Розен сообщает, что по оценкам силовых структур, небольшое число террористов все еще находится в южном регионе после проникновения 8 дней назад.



Предполагается, что они прячутся в зарослях или других укромных местах, и у них много фиников и воды.



ЦАХАЛ прочесывает местность с тем, чтобы исключить вероятность нахождения террористов в Израиле или уничтожить их.

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