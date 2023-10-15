Новости » Арабо-израильский конфликт
Небольшое количество террористов все еще находится в Израиле
15.10.2023 12:12 Аркадий Бочаровский

Небольшое количество террористов все еще находится в Израиле


Корреспондент 14-го канала Гилель Битон Розен сообщает, что по оценкам силовых структур, небольшое число террористов все еще находится в южном регионе после проникновения 8 дней назад.

Предполагается, что они прячутся в зарослях или других укромных местах, и у них  много фиников и воды.

ЦАХАЛ прочесывает местность с тем, чтобы исключить вероятность нахождения террористов в Израиле или уничтожить их.
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