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На востоке Калькилии убит палестинец
07.10.2022 19:10 Александр Юзовский

На востоке Калькилии убит палестинец

Палестинец был застрелен солдатами ЦАХАЛа во время столкновений у линии соприкосновения возле Калькилии.

Согласно информации газеты israelhayom, убитый бросил коктейль Молотова в военный пост, после чего военные открыли огонь по нарушителю.

"Военнослужащие ЦАХАЛа, проводившие обычную оперативную деятельность вблизи города Калькилия, … установили личность подозреваемого, который незадолго до этого бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В ответ солдаты открыли огонь по подозреваемому", — говорится в сообщении.

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