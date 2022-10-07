



На востоке Калькилии убит палестинец

Палестинец был застрелен солдатами ЦАХАЛа во время столкновений у линии соприкосновения возле Калькилии.



Согласно информации газеты israelhayom, убитый бросил коктейль Молотова в военный пост, после чего военные открыли огонь по нарушителю.



"Военнослужащие ЦАХАЛа, проводившие обычную оперативную деятельность вблизи города Калькилия, … установили личность подозреваемого, который незадолго до этого бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В ответ солдаты открыли огонь по подозреваемому", — говорится в сообщении.