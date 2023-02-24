



Министр обороны Галлант обещает "истребить" терроризм в Иудее и Самарии

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что терроризм должен быть "искоренен" во время посещения Шхема и регионального подразделения ЦАХАЛа в Самарии в четверг.



Галлант, к которому присоединились командир бригады подполковник Шимон Сисо и командир патруля Голани подполковник Матан Фельдман, похвалил силы ЦАХАЛа за операцию в среду, которая закончилась ликвидацией разыскиваемых террористов, несмотря на сильное сопротивление и перестрелку во время операции.



"Я поздравляю силы безопасности, которые действовали вчера в Шхеме под натиском и шквальным огнем террористов, планировавших совершить нападения на израильскую территорию. Сочетание разведывательных операций, планирования и итоговая реализация бойцами принесли впечатляющее достижение нашим силам, которые успешно выполнили свою миссию и предотвратили причинение вреда гражданам Израиля", — сказал Галлант.



"Мы будем искалечены терроризмом повсюду, пока не истребим его. ЦАХАЛ и силы безопасности будут жестко действовать против террористов… Так было несколько недель назад в Дженине и Иерихоне, так было и в Шхеме, и так будет всегда, когда от нас потребуется действовать", — продолжил Галлант в своем выступлении.

