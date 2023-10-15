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Контакты с целью освободить детей-заложников
15.10.2023 08:08 Аркадий Бочаровский

Контакты с целью освободить детей-заложников


По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, высокопоставленные чиновники Палестинской автономии уверены в том, что ХАМАС согласиться на сделку по обмену пленными.

В Израиле находятся в заключении 40 женщин-террористок и около 180 несовершеннолетних - за бросание камней и бутылок с зажигательной смесью.

Палестинские источники утверждают, что в случае, если Израиль предложит освобождение указанных категорий заключенных в обмен на детей, женщин и больных, ХАМАС согласится.

Официально, обе стороны отрицают какие-либо контакты в этой сфере. неофициально, Израиль работате с Египтом и Катаром.

На настоящий момент 126 израильских семей получили официальное сообщение о том, что их члены удерживаются в качестве заложников в Газе.

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