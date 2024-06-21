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Катар: прекращение огня в Газе – единственный способ не начать большую войну
21.06.2024 13:51 MIGnews.com

Катар: прекращение огня в Газе – единственный способ не начать большую войну

Премьер-министр Катара и министр иностранных дел Мухаммад Аль-Тани упомянул войну в Газе в рамках встречи “Первого стратегического диалога Катара и Испании”, которая проходит в Мадриде, и сказал:

“Мы приветствуем присоединение Испании к иску Южной Африки в Международном суде ООН и ее дипломатические усилия по прекращению войны в Газе. Немедленное прекращение огня — единственный способ остановить эскалацию на других фронтах”.

 

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