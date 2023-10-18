



Как легендарные "Силы Ури" спасли базу Кисуфим



Капитан Ури Шани (22 года), офицер 51-го батальона Голани, вместе со своими бойцами героически сражался с террористами ХАМАСа на заставе Кисуфим и предотвратил массовую резню. Одна из спасенных военнослужащих - наблюдательниц говорит: "Если бы не Ури, нас бы здесь не было".



Много историй героизма будет рассказано о “черной субботе” 7 октября. Одна из них написана кровью капитана Ури Шани (22 года), женатого и отца 4-месячного ребенка из Кирьят-Арбы, чья находчивость и находчивость его солдат спасла жизни.



Ури, командир взвода 51-го батальона бригады Голани, вел тяжелые бои на входе в форпост Кисуфим. Перед тем как погибнуть, он вместе со своими бойцами сумел уничтожить 35 террористов ХАМАС, тем самым предотвратив их проникновение на заставу и спас женщин-наблюдателей, которые прятались в командном пункте.



Одна из женщин-наблюдателей, пришедшая утешить семью Ури, со слезами на глазах вспоминает: "Все началось на рассвете. Голани сначала выдвинулись в кибуц, попытались защитить мирных жителей, началась стрельба. Мы услышали арабскую речь и поняли, что атакуют нашу базу. В то же время Ури и его бойцам удалось их остановить, благодаря которому все женщины-наблюдательницы были спасены. Им удалось остановить значительную часть из них и уничтожить тех, кто находился внутри. Если бы не Ури - нас бы здесь не было".



Друзья Ури рассказывают, что он всегда следил за подготовкой своих солдат и говорил им, что нападение противника - лишь вопрос времени. "Утром в день нападения я еще успел с ним переписываться", - рассказывает его брат Ишай Шани.



Он говорит: "Они были первой силой, выдвинувшейся к границе после прорыва, и там вели упорный бой. Во время боя он присылал мне сообщения и писал: "Молись, мы без боеприпасов и воды". В какой-то момент Ури отвел отряд на близлежащую плантацию, а оттуда, зная, что творится вокруг, повел своих бойцов обратно на форпост Кисуфим, чтобы принести еще боеприпасов. Часть бойцов осталась у входа на заставу и продолжала ее оборонять. В 15:26 я написал ему: "Подай признаки жизни", и он ответил мне: "Я еще жив". Потом, когда он вернулся, по ним открыли минометный огонь, он был ранен осколками в артерию и умер на месте".



Во время траура по погибшему Ури дома очень беспокоятся о безопасности других членов семьи, которые были призваны по Цав 8. Его брат находится на севере, а два других родных брата - на юге. "Ури был особенным, мы даже не знали, насколько. После его смерти мы нашли то, что он написал на офицерских курсах", - рассказывает Ишай. Вот что он написал: "Перед тем как поступить на службу в ЦАХАЛ, я спросил себя, что сейчас больше всего нужно от меня народу Израиля, и у меня было три ответа на этот вопрос: 1. Создать здоровую, большую и крепкую семью, 2. Возглавить значимый поселенческий проект 3. Укрепить ЦАХАЛ, потому что это наша защитная сила в стране и народная армия".



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