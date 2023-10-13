



Как ХАМАС смог обойти систему ПВО "Железный купол"

7 октября 2023 г. Израиль был застигнут врасплох очень масштабной ракетной атакой базирующейся в Газе палестинской группировки ХАМАС. По имеющимся данным, группировка выпустила несколько тысяч ракет по ряду целей на территории Израиля. Хотя точных данных нет, очевидно, что значительное количество ракет ХАМАС пробило израильскую оборону, нанеся ей значительный ущерб и приведя к жертвам.



Почему же система оказалась менее эффективной в случае последних атак ХАМАС?



Это простой вопрос цифр. ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет, а у Израиля на вооружении было менее тысячи перехватчиков, готовых противостоять им. Даже если бы "Железный купол" был на 100% эффективен против поступающих угроз, очень большое количество ракет ХАМАС означало, что некоторые из них все равно пройдут.



Атаки ХАМАС наглядно демонстрируют, что даже самые лучшие системы ПВО могут быть перегружены, если их количество угроз превышает число тех, которым они должны противостоять.