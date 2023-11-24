



ХАМАСу со всех сторон советуют разоружаться пока не поздно

Несколько видных палестинских деятелей направили четкое послание лидерам ХАМАСа, которые находятся за границей, а также внутри Газы



“Лучше всего вы бы поступили, если бы избавили гражданское население Газы от новых жертв и разрушений и если бы вы сложили оружие”.



Видные палестинские деятели заявили лидерам ХАМАС, что они могут сложить оружие и сдаться, после чего они могут быть интегрированы в Палестинскую автономию в качестве политической партии.



Несколько умеренных арабских правительств направили аналогичное послание Исмаилу Хании, заявив, что ХАМАСу будет выгодно прекратить боевые действия сейчас.



Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что он готов отправить турецкие войска в качестве полицейских в числе международных сил, которые будут размещены в Газе вместо ХАМАСа.



Два члена старой гвардии Фатха должны были отправиться в Катар, чтобы встретиться с Ханией, но Махмуд Аббас в последний момент отменил свое решение и отложил встречу. Заместитель Аббаса отправился в Катар, но Хания отказался с ним встретиться.

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Тем временем бывший палестинский министр иностранных дел и племянник Ясира Арафата Насер аль-Кидва и бывший заместитель командующего палестинской превентивной безопасности в Газе встретились с руководством ХАМАСа в Катаре.

