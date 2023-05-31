



ХАМАС осуждает гей-парад в Иерусалиме и призывает к конфронтации

Террористическое движение ХАМАС осудило гей-парад в Иерусалиме, который должен состояться в четверг, призвав палестинцев “противостоять” маршу в своем заявлении в среду.



"Мы, Исламское движение сопротивления ХАМАС, решительно осуждаем фашистские оккупационные власти за то, что они допустили организацию провокационного марша "извращенцев", который должен пройти по улицам оккупированного Иерусалима в четверг", — заявили в движении.



“Мы призываем массы нашего дислоцированного палестинского народа противостоять этим мерам в защиту арабизма Иерусалима и исламизма мечети Аль-Акса, — добавило движение. - Мы также призываем Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества осудить эти нарушения и оказать давление на оккупантов на международных форумах, чтобы остановить их, и усилить бойкот оккупации на всех уровнях“.

