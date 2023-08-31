



ХАМАС о терактах: война на истощение Израиля

Террористическая организация ХАМАС приветствовала теракт на КПП Маккабим близ Модиина, в результате которого один солдат ЦАХАЛа погиб, еще пять человек получили ранения.



По словам официального представителя террористической организации Хазема Касема, все последние атаки являются "серьезным ударом" по чувству безопасность и сигналом для израильтян.



"Сопротивление" распространится на все "палестинские территории" в войне на истощение Израиля. Мы способны довести "оккупацию" до стратегического кризиса, который поставит под угрозу ее безопасность и существование, а также исчерпает ее возможности", - сказал он.