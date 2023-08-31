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ХАМАС о терактах: война на истощение Израиля
31.08.2023 21:06 Алина Груднева

ХАМАС о терактах: война на истощение Израиля

Террористическая организация ХАМАС приветствовала теракт на КПП Маккабим близ Модиина, в результате которого один солдат ЦАХАЛа погиб, еще пять человек получили ранения.

По словам официального представителя террористической организации Хазема Касема, все последние атаки являются "серьезным ударом" по чувству безопасность и сигналом для израильтян.

"Сопротивление" распространится на все "палестинские территории" в войне на истощение Израиля. Мы способны довести "оккупацию" до стратегического кризиса, который поставит под угрозу ее безопасность и существование, а также исчерпает ее возможности", - сказал он.

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