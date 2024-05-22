



Франция: условия для признания палестинского государства еще не выполнены

Условия для официального признания палестинского государства еще не выполнены, говорит министр иностранных дел Франции, после того как группа из трех других европейских государств объявила о таком шаге в надежде, что это поможет установить мир в регионе.



"Это не просто символический вопрос или вопрос политического позиционирования, это дипломатический инструмент, служащий решению проблемы двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности", — заявил Стефан Сежурне в своем заявлении, добавив:



"Франция не считает, что еще созданы условия для того, чтобы это решение оказало реальное влияние на этот процесс".