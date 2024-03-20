



ЕС по примеру США не ввели санкции против Ирана

Европейский Союз решил не вводить санкции против Ирана: “Сейчас не время вводить санкции против Ирана, это может привести к эскалации ситуации”.



Ранее администрация Байдена не продлила санкции против Ирана, но также и разморозила им 10 млрд долларов, которые, без сомнения, продолжат кормить машину терроризма на Ближнем Востоке.



Но не то, чтобы санкций совсем не было. Отчего же? Они есть и будут.



Так, на днях, ЕС ввели санкции против двух израильских поселков в Иудее и Самарии в качестве коллективного наказания. Ну, не Иран, конечно, но санкции.

