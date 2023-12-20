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Египет: ведутся интенсивные переговоры об освобождении пленных из Газы
20.12.2023 13:45 Алина Груднева

Египет: ведутся интенсивные переговоры об освобождении пленных из Газы

В Египте продолжаются "интенсивные" переговоры относительно потенциальной сделки по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в Каире.

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По его словам, обсуждается вопрос, чтобы в рамках обмена Израиль освободил палестинских заключенных, обвиняемых в тяжких преступлениях. Иерусалим, тем временем, продолжает настаивать на том, чтобы ХАМАС освободил оставшихся женщин и стариков.

Как сообщалось ранее, террористы же настаивают на том, что освобождение заложников может быть возможным только после вывода израильских войск из Газы. По неподтвержденным данным, они готовы вернуть около 40 пленных.

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