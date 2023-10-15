



Два "Намера" и Kia: Если кончились патроны, дави террористов на дороге

Подполковник Миха Дахан проснулся в 06:15 утра в субботу из-за своего грудного сына и очень быстро понял, что отзвуки взрывов возле его дома в Сде-Цви - это не "очередной виток" эскалации, а настоящая война. Через несколько минут он взял автомат, сел в свой личный автомобиль Kia Niro и поехал в сторону Сдерота.



С этого момента, как и во многих других героических историях дня хаотичного боя в поселениях, окружающих Газу, он описывает вооруженные (и невооруженные) столкновения и растущее понимание статуса боевых действий, а также того, что необходимо в эти моменты для выживания, наступления, отражения атаки и защиты.



"Зрелище было тяжелым. Тела мирных жителей, лежащие на тротуарах и дорогах, кровь подступала к горлу, - повторял он, - количество вооруженных террористов на улицах было велико, и в какой-то момент мне пришлось выйти из машин и передвигаться перебежками, одновременно ведя огонь".



Он прибыл в район полицейского участка Сдерота, понимая, что атаке подверглись все поселения, расположенные вблизи границы, стал свидетелем прибытия на место событий сил израильской армии и продолжил путь. На перекрестке Шаар Ха-Негев он встретил дополнительные армейские силы и генерал-майора Исраэля Зива, который настоял на том, чтобы присоединиться к боевым действиям.



Так, с помощью все того же Kia Niro, усиленного двумя БТР "Тигр", была сформирована импровизированная колонна.



На дороге к мемориала "Черная стрела" отряд столкнулся с колонной пикапов с террористами. "Это была вторая волна атаки, - описывает Дахан, - мы остановили их и убили более десяти из них, Исраэль Зив продолжал сражаться с нами,расстреливал их из автомата".



Оттуда группа продолжила движение в сторону Кфар-Аза. "Каждые сто метров мы сталкивались с ними. Десятки тех, кто пытался задержать нас на дороге. Едут, останавливаются, открывают огонь, продолжают движение. Экипажи БТРов сообщали, что у них закончились боеприпасы для пулеметов MAG, и я тоже брал патроны у всех, кого видел. "Выбора нет", - говорил я им, - "У вас кончились патроны? Просто давите. Любой автомобиль с террористами, которого вы видите, просто давите". И они так и поступали. Вот почему на въезде в кибуц вы видите много разбитых машин".



33-летний Дахан, начальник боевого отделения Сухопутного учебного центра в Цеелим и будущий командир 101-го батальона десантников, продолжал руководить отрядом. "Мы ворвались в Кфар-Аза с двумя Намерами и автомобилем Kia Niro. Это было странное зрелище, - рассказывает он, - террористы выпустили по нам много противотанковых ракет. Они попадали в БТРы, и одна из машин поймала 12-13 ракет, но это их не очень задело. Они продолжали двигаться вперед. Намеры - мощное оружие".



Дахан говорит: "Мы воевали практически без ничего. Мы выскочили из дома без касок и без шлемов, и все развивалось сначала как местные инициативы, - заключил он, - мы делали все, чтобы воевать".





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