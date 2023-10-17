



Чубайса клеймят госизменой в России за помощь Израилю

Предложение проверить вывод капитала Анатолия Чубайса из России поступило после того, как стало известно о том, что Чубайс оказал гуманитарную помощь пострадавшим районам Израиля после варварского нападения ХАМАС.



Депутат Госдумы Султан Хамзаев не только внес предложение по проверке, но также пообещал подготовить и направить соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет России, назвав бывшего главу “Роснано” “политическим аллергеном” и приписал ему госизмену.

