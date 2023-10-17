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Чубайса клеймят госизменой в России за помощь Израилю
17.10.2023 10:39 Катя Шульц

Чубайса клеймят госизменой в России за помощь Израилю

Предложение проверить вывод капитала Анатолия Чубайса из России поступило после того, как стало известно о том, что Чубайс оказал гуманитарную помощь пострадавшим районам Израиля после варварского нападения ХАМАС.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев не только внес предложение по проверке, но также пообещал подготовить и направить соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет России, назвав бывшего главу “Роснано” “политическим аллергеном” и приписал ему госизмену.
 

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