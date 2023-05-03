



ЦАХАЛ снес дома двух террористов

Сегодня (в среду) в Кфар-Хаджия ЦАХАЛ снес дом террориста, убившего полгода назад Шалома Софера в аль-Фундук.



منزل الاسير الفلسطيني يونس هيلان الذي قام جيش الاحتلال بهدمه قبل قليل في بلدة حجة قضاء قلقيلية pic.twitter.com/sxwyISbJHz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 3, 2023

قوات الاحتلال تقوم بتفجر منزل الشهيد محمد صوف في بلدة حارس شمال غرب سلفيت. pic.twitter.com/ixUJEULotS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 3, 2023

Снос был произведен после того, как БАГАЦ отклонил ходатайство семьи террориста против сноса дома.Также ЦАХАЛ снес террориста Мухаммеда Сауфа в Харис, убившего трех израильтян во время нападения в промышленном районе Ариэля в ноябре прошлого года.Шалом Софер получил тяжелые ранения в результате нападения с применением ножа, произошедшего в октябре в деревне аль-Фундук, и скончался от полученных ранений две недели спустя.Софер, владелец продуктового магазина в поселении Кдумим, был ранен ножом террористом, когда вместе с сыном зашел в магазин в арабской деревне. Террорист напал на него с ножом и нанес ему несколько ударов в живот.В результате нападения в промышленной зоне Ариэля были убиты Моти (Мордехай) Ашкенази, 59 лет, женатый, отец троих детей и дедушка двух внуков, Михаил Ладыгин, 36 лет, житель Бат-Яма, репатриировавшийся в Израиль с семьей пять лет назад, и Тамир Авихай, 50 лет, житель Кирьят Нетафим, отец шестерых детей.