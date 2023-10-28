ЦАХАЛ разбомбил 150 подземных целей ХАМАСа, удары продолжаются
В ночь на 28 октября истребители ЦАХАЛа атаковали около 150 подземных целей террористов на севере Газы после того, как было объявлено о расширении наземной деятельности сухопутных войск.
"В ходе атаки были ликвидированы террористы ХАМАСа, уничтожены тоннели, подземные боевые штабы и другая инфраструктура под землей", - сообщили в Армии обороны Израиля.
Удары по террористическим объектам в Газе продолжаются. По словам одного из командиров, чье имя не разрешено к публикации, ЦАХАЛ атакует с земли и с воздуха.
"Мы наносим удар, которого еще никогда не видели в Газе. С воздуха, с земли или под землей. ЦАХАЛ уничтожит каждого рядового или высокопоставленного террориста и любую террористическую инфраструктуру ХАМАС", - сказано он.
מטוסי קרב תקפו הלילה כ-150 מטרות תת-קרקעיות בצפון רצועת עזה. במהלך התקיפה חוסלו מחבלים של ארגון הטרור חמאס והושמדו מנהרות לחימה, מרחבי לחימה תת-קרקעיים ותשתיות טרור תת-קרקעיות נוספות>> pic.twitter.com/cEJ5zqOA0l— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023