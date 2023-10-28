



ЦАХАЛ разбомбил 150 подземных целей ХАМАСа, удары продолжаются

В ночь на 28 октября истребители ЦАХАЛа атаковали около 150 подземных целей террористов на севере Газы после того, как было объявлено о расширении наземной деятельности сухопутных войск.



"В ходе атаки были ликвидированы террористы ХАМАСа, уничтожены тоннели, подземные боевые штабы и другая инфраструктура под землей", - сообщили в Армии обороны Израиля.



Удары по террористическим объектам в Газе продолжаются. По словам одного из командиров, чье имя не разрешено к публикации, ЦАХАЛ атакует с земли и с воздуха.



"Мы наносим удар, которого еще никогда не видели в Газе. С воздуха, с земли или под землей. ЦАХАЛ уничтожит каждого рядового или высокопоставленного террориста и любую террористическую инфраструктуру ХАМАС", - сказано он.