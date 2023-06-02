



ЦАХАЛ поймал террористов, хотевших забросать дорогу "коктейлями Молотова"

В пятницу, 2 июня, бойцы разведывательного батальона десантно-штурмовой бригады ЦАХАЛа

устроили засаду в районе поселения Мево-Дотан.



В этом месте еженедельно происходят беспорядки, включающие забрасывание камнями и бутылками с зажигательной смесью.



Засада спустя продолжительный период времени принесла свои плоды.



Бойцы поймали трех террористов, которые собирались бросить бутылки с "коктейлем Молотова" на дорогу, по которой двигались израильские машины. Задержанных отправили на допрос.