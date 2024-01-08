



ЦАХАЛ подтверждает: мы перешли к третьему этапу войны в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил информацию о том, что ЦАХАЛ перешел к третьему этапу войны в Газе.



Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The New York Times.



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"ЦАХАЛ начал новую, менее интенсивную фазу боевых действий", - сказал он.



По словам Хагари, ЦАХАЛ приступил к переходу к новому этапу, который будет включать меньшее количество сухопутных войск и авиаударов.



Как сообщалось ранее, третий этап включает в себя переход к рейдам на уровне бригад, а не дивизий, как это было до сих пор. В последние дни были проведены рейды в Бейт-Лахия, Саджаия и Дардж-Тупах. ЦАХАЛ не исключает, что в будущем вернется к боевым формированиям дивизионного масштаба, как это было на втором этапе.