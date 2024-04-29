



Боррель: К концу мая несколько стран признают палестинское государство

Министр иностранных дел Европейского союза Джозеф Боррель заявил во время экономического форума в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, что “несколько европейских стран, как ожидается, признают палестинское государство к концу мая”.



Сообщившая об этом «Аль-Джазира» добавила хэштег: #مبول_الاقصة. (Потоп Аль-Аксы) Это, название, которое ХАМАС дал войне, когда она началась.



Иными словами, что если будет признание палестинского государства, это, вероятно, будет главным достижением, которого добился Хамас в войне. После которого популярность ХАМАСа, которая и сейчас высока, скакнет до небес.



Совершил мегатеракт против евреев, убивал, калечил, насиловал = получил приз от Европы.

