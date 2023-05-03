



Арабские СМИ: достигнуто "соглашение о прекращении огня"



Утром 3 мая канал Al Jazeera сообщил о том, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими фракциями было достигнуто и вступило в силу.



Палестинский источник сообщил агентству Reuters, что Израиль и организации в секторе Газа "договорились о взаимном прекращении огня".



По словам источников, соглашение вступило в силу в 03:30 утра и было достигнуто при посредничестве официальных лиц Египта, Катара и ООН.



Тем не менее, в 05:26 прозвучали сирены ракетной тревоги в Нир Ам.