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Арабские СМИ: достигнуто "соглашение о прекращении огня"
03.05.2023 06:26 Аркадий Бочаровский

Арабские СМИ: достигнуто "соглашение о прекращении огня"


Утром 3 мая канал Al Jazeera сообщил о том, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими фракциями было достигнуто и вступило в силу. 

Палестинский источник сообщил агентству Reuters, что Израиль и организации в секторе Газа "договорились о взаимном прекращении огня". 

По словам источников, соглашение вступило в силу в 03:30 утра и было достигнуто при посредничестве официальных лиц Египта, Катара и ООН.

Тем не менее, в 05:26 прозвучали сирены ракетной тревоги в Нир Ам.

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