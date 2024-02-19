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Американцы заявили об очередной атаке на корабль у берегов Йемена
19.02.2024 14:18 MIGnews.com

Американцы заявили об очередной атаке на корабль у берегов Йемена

Принадлежащее США грузовое судно сообщило о “ракетной атаке” у берегов Йемена и запросило военную поддержку, сообщает компания морской безопасности Ambrey.

“Находившийся под флагом Греции балкер, принадлежащий США, обратился за военной помощью, заявив о “ракетной атаке”, —  сообщили в Ambrey, добавляя, что по радиосвязи было заявлено, что “экипаж не пострадал”.

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нападают на судоходство в регионе, утверждая, что эти нападения являются актом солидарности с палестинцами на фоне войны Израиля с террористической группировкой ХАМАС.

 

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