



Teva выплатит штату Невада 193 миллиона долларов за роль в опиоидной эпидемии



Компания Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.TA) в среду согласилась выплатить штату Невада 193 миллиона долларов, чтобы урегулировать претензии по поводу того, что ее маркетинговые практики способствуют развитию опиоидной зависимости.



Невада была одним из двух штатов, наряду с Нью-Мексико, которые не присоединились в прошлом году к общенациональному урегулированию с израильским производителем лекарств на сумму 4,35 миллиарда долларов. С тех пор Нью-Мексико также заключил мировое соглашение.



"Деньги, поступающие в Неваду в результате этих урегулирований, помогут нашему штату восстановиться и помогут направить ресурсы жителям Невады, пострадавшим от этой эпидемии", - сказал в своем заявлении генеральный прокурор Невады Аарон Форд.